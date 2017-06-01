16. Altın Pusula sahiplerini buldu

Büyük Ödül: MİNİK PARMAKLAR GELECEĞİ PROGRAMLIYOR, QNB FİNANSBANK, MICROSOFT TÜRKİYE, HABİTAT DERNEĞİ / EFFECT BURSON MARSTELLER.
UNDP Özel Ödülü: TEKNOLOJİNİN KADIN LİDERLERİ, MICROSOFT TÜRKİYE / EFFECT BURSON MARSTELLER.
Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü: OYA ECZACIBAŞI - İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI.
Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü: PARAMI YÖNETEBİLİYORUM VİSA TÜRKİYE.
TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü: BOYNER GRUP'TA KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİN TESİSİ BOYNER GRUP.