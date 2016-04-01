16. Yönetim ve Mühendislik Günleri
ODTÜ Verimlilik Topluluğu’nun düzenlediği 16. Yönetim ve Mühendislik Günleri (YMG), 4-5-6 Mart 2016 tarihi arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ve Ankara MEB Şura Salonu’nda ‘Global Dünya’ temasıyla gerçekleşti.
ODTÜ Verimlilik Topluluğu’nun düzenlediği 16. Yönetim ve Mühendislik Günleri (YMG), 4-5-6 Mart 2016 tarihi arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ve Ankara MEB Şura Salonu’nda ‘Global Dünya’ temasıyla gerçekleşti.
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