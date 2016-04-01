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01 Nisan 2016 Cuma 08:00
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16. Yönetim ve Mühendislik Günleri

ODTÜ Verimlilik Topluluğu’nun düzenlediği 16. Yönetim ve Mühendislik Günleri (YMG), 4-5-6 Mart 2016 tarihi arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ve Ankara MEB Şura Salonu’nda ‘Global Dünya’ temasıyla gerçekleşti.

16. Yönetim ve Mühendislik Günleri
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Etkinliği farklı üniversite ve şehirlerden 750 kişi takip etti. 16. Yönetim ve Mühendislik Günleri bu sene diğer senelerden farklı olarak ‘ENGELSİZ YMG’ olarak düzenlendi. İşitme engellilerin katılımı gözönüne alınarak yapılan oturumların hepsi bir eğitmen aracılığıyla işaret diline çevrildi. Etkinlik 6 Mart günü sertifika dağıtımıyla sona erdi.

 

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