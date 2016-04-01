Etkinliği farklı üniversite ve şehirlerden 750 kişi takip etti. 16. Yönetim ve Mühendislik Günleri bu sene diğer senelerden farklı olarak ‘ENGELSİZ YMG’ olarak düzenlendi. İşitme engellilerin katılımı gözönüne alınarak yapılan oturumların hepsi bir eğitmen aracılığıyla işaret diline çevrildi. Etkinlik 6 Mart günü sertifika dağıtımıyla sona erdi.