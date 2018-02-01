2017 Türkiye'nin nakitsiz toplum hedefinde dönüm noktası oldu



Değerlendirme toplantısında BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “BKM verilerine göre 2017 yılında kredi kartı sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 6 artarak 62.4 milyona ulaştı. Bireysel kredi kartı sahibi kişi sayısı ise 2016 yılında 22.8 milyon iken 2017 yılında 24.5 milyona yükseldi. 2016 yılında 117 milyon olan banka kartı adediyse yüzde 12 artışla 131.6 milyona çıktı” dedi.

Kredi kartı ile ödeme tutarının 2017 yılında yüzde 13 büyüyerek 606 milyar TL'ye, banka kartı ile ödeme tutarının ise yüzde 41 büyüyerek 71 milyar TL'ye ulaştığını belirten Canko, toplam kartlı ödeme tutarının yüzde 15 büyüme ile 677 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirtti. Kartlı ödemelerde banka kartı kullanımında tüketici alışkanlıklarının değiştiğine vurgu yapan Canko sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılında banka kartıyla ödemeler, banka kartıyla nakit çekim işlemlerini geçti. Finansal okuryazarlık oranının da yükselmesiyle beraber Türkiye'nin 2023 yılında nakitsiz ödemeler toplumu olma hedefinde tempoyu arttırdığını görüyoruz. Bugün her 3 kartlı ödemeden 1'i banka kartıyla yapılırken banka kartıyla yapılan alışveriş oranı, banka kartıyla yapılan nakit çekim oranını geride bıraktı. 2017'de banka kartıyla yapılan alışveriş oranı yüzde 53'e çıkarken banka kartıyla yapılan nakit çekim oranı ise yüzde 47 seviyesine geriledi.”



Canko, 2017 yılında havayollarının kartlı ödemelerde en fazla artışı gösteren sektör olduğunu belirterek, “Havayolları sektöründe kartlı ödemeler geçen yıl yüzde 32 artarak 14.3 milyar TL'ye ulaşırken bu sektörü yüzde 27'lik artış ve 28.4 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarı ile yemek sektörü, yüzde 23'lük artış ve 19.1 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla seyahat acenteleri, yüzde 22'lik artış ve 13.7 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla konaklama ile yüzde 18'lik artış ve 20.7 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla kamu/vergi sektörleri izledi” bilgisini verdi.