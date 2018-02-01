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01 Şubat 2018 Perşembe 08:00
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“2018, ihracatta rekorlar yılı olacak”

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı verilere göre Aralık ayı ihracatı yüzde 10.1 artışla 13 milyar 570 milyon dolar oldu.

'2018, ihracatta rekorlar yılı olacak”
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Böylece Aralık ayı tüm zamanların en çok ihracat yapılan Aralık ayı olurken 2017 yılı itibariyle de 157.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci yıllık ihracat rakamı elde edildi. Türkiye’nin Aralık ayı ve 2017 yılı ihracat rakamları ile birlikte 2018 yılı ihracatına ilişkin hedefler, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin evsahipliğinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla Ankara’da açıklandı.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2017 yılı İhracatta Atılım Yılı olacak demiştik. Çok şükür, ihracatçılar olarak sözümüzü tuttuk. Bu sene 170 milyar dolarlık ihracat rakamını aşarak 2014’teki yıllık ihracat rekorunu da kıracağız. 2018 ihracatta rekorlar yılı olacak. Yıllık, aylık bazda, ihracatçı sayısı ve ihraç pazarlarında tüm rekorları alt üst edeceğiz. Büyümeye, istihdama, ekonomimize en üst seviyede katkı sunacağız” dedi.
Türkiye’nin 2017 yılı ihracatında otomotiv, makine, mücevher, savunma ve havacılık, meyve-sebze mamulleri ve süs bitkileri tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Geçen yıl 1 milyar dolar ihracatı aşan sektör sayısı da 23 olurken 1 milyar dolar üzeri ihracat yapılan ülke sayısı 33’e, ihracatçıların sayısı da 69 bin 516’ya yükseldi.
Aralık’ta ihracatın lideri değişmedi; otomotiv: Aralık’ta ihracat miktar bazında yüzde 7.4 artış gösterdi ve lider sektör 2.5 milyar dolar ile yine otomotiv oldu. Otomotiv sektörünü 1.44 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1.37 milyar dolarla kimyevi maddeler takip etti.

 

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Türkiye İhracatçılar MeclisiTİMMehmet Büyükekşi
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