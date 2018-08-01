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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00
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27. Kalite Kongresi, 13-14 Kasım’da, Zorlu Performans Sanatlar Merkezi’nde

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından 27 yıldan bu yana gerçekleştirilen Kalite Kongresi, 13-14 Kasım tarihlerinde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde, ‘Sürdürülebilir Ortak Gelecek’ teması çerçevesinde gerçekleştirilecek.

27. Kalite Kongresi, 13-14 Kasım'da, Zorlu Performans Sanatlar Merkezi'nde
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Etkinliğe, iş, akademi, sanat çevrelerinden 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. Avrupa’nın en etkin yönetim kongresi olma özelliğine sahip kongre için erken kayıt fırsatları başladı. Erken kayıt fırsatlarından faydalanmak ve bilgi almak için tüm güncel bilgiler www.kalder.org adresinde.
Merkezi İstanbul’da bulunan KalDer, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir’de kurduğu şubelerle kalite bilincinin yurt çapında yayılmasına öncülük ediyor. 1998’de Ulusal Kalite Hareketi’ni (UKH) başlatan KalDer, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağı. 2006’da Amerika Kalite Derneği (ASQ) ile işbirliği yapan ve aynı zamanda Orta Doğu Kalite Organizasyonu’nun (MEQA) Kurucu Üyesi olan KalDer’in ana faaliyetleri arasında Ulusal Kalite Ödülü, kalite ve yönetim alanındaki eğitimler, kalite kongresi ve kamu kalite sempozyumu, kıyaslama çalışmaları ve Türkiye Müşterinin Sesi çalışmaları sayılabilir. Ayrıca KalDer’in, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir illerinde şubeleri, Kayseri Doğu Marmara ve Trakya’da temsilcilikleri bulunuyor.     

 

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Türkiye Kalite DerneğiKalDerEFQMMEQA
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