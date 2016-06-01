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01 Haziran 2016 Çarşamba 08:00
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38.Girişim ve İş Dünyası Konseyi Denizli’de toplandı

TÜRKONFED 38. Girişim ve İş Dünyası Konseyi, 27-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında GESİFED evsahipliğinde Denizli’de düzenlendi.

38.Girişim ve İş Dünyası Konseyi Denizli'de toplandı
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Toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Şükrü Kocatepe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk ve GESİFED Başkanı Gültekin Okay Salgar katıldı.
Açılışta konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, orta gelir tuzağını, orta demokrasi tuzağı sorununu ele almadan konuşmanın mümkün olmadığının altını çizerek, şunları söyledi: “10 bin dolarlık bir ülke ile 20 bin dolarlık bir ülkenin demokrasi, insan hakları, adalet, ekonomik gelişmişlik ile siyaset kurumunun aynı olduğunu söylemek kendi kendimizi kandırmaktan başka bir işe yaramaz. Eksiklikleri ve rahatsızlıkları doğru tespit ederek, çözümleri konusunda uzlaşabilmek de önemlidir. Orta gelir tuzağı, orta demokrasi tuzağı ile ele alınmadığında asla çalışmaz. Orta gelir tuzağı, orta demokrasi tuzağı ve orta eğitim tuzağı hep birlikte ele alınmalıdır. Orta gelir tuzağını aşmak için insan kaynağının ve eğitim seviyesinde geldiğiniz gelişme aşamasının önemi vardır. İş dünyasının nitelikli eleman arayışlarında ne kadar zorlandığını görürsünüz.”
Konsey’de “Orta Demokrasi Tuzağından Çıkışta Özel Sektörün Rolü” temalı panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci yaparken, panelistler arasında KONDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır, TÜRKONFED ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk ve TİM Başkanvekili Süleyman Kocasert yeraldı.
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