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01 Aralık 2016 Perşembe 08:15
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5. Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi Rusya’da yapılacak

Dünyanın çeşitli ülkelerinden, inovasyona yönelik başarıları ilke edinen kurum ve kuruluşların davet edildiği, “5. Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi (5th World Quality Summit)” 16-18 Aralık 2016 tarihleri arasında St. Petersburg'da yapılacak.

5. Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi Rusya'da yapılacak
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Ticaret hacmini geliştirerek, Türkiye’nin kalite vurgusunun dünyaya örnek olacağını belirten LOB'IN World Türkiye Başkanı Fahri Ustaoğlu, kalite zirvesi ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye Rusya ilişkilerinin ticari anlamda 100 milyar dolarlık hedef göstermesiyle birlikte yeni bir döneme girilmiştir. Bu hedefe destek vermek amacıyla geleneksel olarak düzenlediğimiz dünya kalite zirvesinin bu yıl, 5.sini Rusya’da düzenliyoruz. Zirvede Türk-Rus ilişkilerinin ticari ve stratejik işbirliğinin önemine yönelik mesajlar vereceklerdir. Türkiye’nin yanısıra tüm dünyadan da iş ve siyaset dünyasının geniş katılımıyla gerçekleşecektir. Türkiye, tüm dünya ülkeleri için önemli bir pazar ve fırsatlar ülkesidir ve Türkiye’nin dünyada lider ülkeler arasındaki yerini alması en büyük hedefimizdir.”

 

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
LOBBahri UstaoğluDünya Kalite Zirvesi

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