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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:00
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50. yılını geride bırakan Olmuksan IP yatırımda hız kesmiyor

Türkiye'de oluklu mukavva sektörünün öncü markalarından Olmuksan International Paper (Olmuksan IP), 50 yılı geride bıraktı. 1 milyar TL seviyesine ulaşan cirosuyla Türk ekonomisine katkı sağlamayı sürdüren şirket, tüketici ve müşteri ihtiyaçlarından ortaya çıkan büyüme trendine paralel yatırımlarını da sürdürecek.

50. yılını geride bırakan Olmuksan IP yatırımda hız kesmiyor
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Yarım asırda geldikleri noktayı değerlendiren Olmuksan IP Genel Müdürü Ergun Hepvar, “Bugün 6 fabrika, 1.200'e varan çalışan ve 1 milyar TL seviyesinde ciroyla Türk ekonomisi ve istihdamına katkı sağlıyoruz. Fabrika olarak kapasitemizin yüzde 90'ını kullanarak kapasite limitlerimize dayandık. 2017 yılında önceki yıla göre satış hacminde yüzde 6 ve hasılatta yüzde 43 büyüme gösterdik. 2018 yılının ilk 6 ayında ise hasılatta yüzde 35'lik bir artış elde ettik. Yarım asırlık bu yolculuğu geride bırakırken önümüzde gerçekleştirilmeyi bekleyen pek çok hedef ve proje bulunuyor. Bu ihtiyaçlara yanıt verebilmek üzere özellikle Marmara bölgesinde yüksek baskı kalitesi ve hızlı hizmet olanaklarımıza yönelik yeni yatırımlar yapacağız.  20 milyon doların üzerinde olan bu yatırımları 2019 yılının ilk aylarında hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

 

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