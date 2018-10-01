50. yılını geride bırakan Olmuksan IP yatırımda hız kesmiyor

Yarım asırda geldikleri noktayı değerlendiren Olmuksan IP Genel Müdürü Ergun Hepvar, “Bugün 6 fabrika, 1.200'e varan çalışan ve 1 milyar TL seviyesinde ciroyla Türk ekonomisi ve istihdamına katkı sağlıyoruz. Fabrika olarak kapasitemizin yüzde 90'ını kullanarak kapasite limitlerimize dayandık. 2017 yılında önceki yıla göre satış hacminde yüzde 6 ve hasılatta yüzde 43 büyüme gösterdik. 2018 yılının ilk 6 ayında ise hasılatta yüzde 35'lik bir artış elde ettik. Yarım asırlık bu yolculuğu geride bırakırken önümüzde gerçekleştirilmeyi bekleyen pek çok hedef ve proje bulunuyor. Bu ihtiyaçlara yanıt verebilmek üzere özellikle Marmara bölgesinde yüksek baskı kalitesi ve hızlı hizmet olanaklarımıza yönelik yeni yatırımlar yapacağız. 20 milyon doların üzerinde olan bu yatırımları 2019 yılının ilk aylarında hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.