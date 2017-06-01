01 Haziran 2017 Perşembe 08:00

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6. ICCI Enerji Ödülleri, sahipleriyle buluştu

Enerji alanında özverili çalışmaları teşvik etmek amacıyla 2011 yılından beri her sene düzenlenen ve Türkiye enerji gücünü üreten lider firmaların en iyilerinin ödüllendirildiği, “ICCI Enerji Ödülleri” Töreni'nin 6.’sı İstanbul’da gerçekleştirildi.