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01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
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6. ICCI Enerji Ödülleri, sahipleriyle buluştu

Enerji alanında özverili çalışmaları teşvik etmek amacıyla 2011 yılından beri her sene düzenlenen ve Türkiye enerji gücünü üreten lider firmaların en iyilerinin ödüllendirildiği, “ICCI Enerji Ödülleri” Töreni'nin 6.’sı İstanbul’da gerçekleştirildi.

6. ICCI Enerji Ödülleri, sahipleriyle buluştu
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Kazananların ödülleri TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız tarafından takdim edildi. Yenilenebilir Enerji Santralleri kategorisinde, Rüzgar alanında DİNAR RES ile Olgu Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş. (Güriş Holding), Hidroelektrik alanında Tepekışla Barajı ve HES ile Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş., Jeotermal alanında KIZILDERE II-JES ile Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş., Biyokütle ve Atık alanında Aksaray OSB Biyogaz Tesisi ile ENFAŞ Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Sütaş), Güneş alanında ise Solentegre GES ile Solentegre Enerji Yatırımları Tic. A.Ş. (Akfen Holding) ödüle layık görüldü. Termik Enerji Santralleri kategorisinde ise İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ile İçanadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. (Gama Enerji) Doğalgaz alanında; İskenderun Kömür Santrali ile Atlas Enerji Üretim A.Ş. (Diler Holding) Kömür Alanında; Trakya Cam Sanayi ile de Şişecam A.Ş. Atık Isı alanında ödül aldı. Verimlilik Kategorisinde ise Ödül alan proje TÜPRAŞ Batman Rafinerisi tarafından sunulan Kızgın Yağ Sisteminin Yenilenmesi Projesi oldu.

 

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