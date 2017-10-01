“7. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı”na başvuralar başladı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) işbirliğinde gerçekleştirilen “7. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı”na başvurular başladı.
Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu; “Ar-Ge Proje Pazarı girişimcileri-sanayicilerle buluşturma misyonunu üstlenmeye devam ediyor. Üniversitelerin de bilim insanlarının da etkinliğimize gösterdiği ilgi bizi çok memnun ediyor ve bu konuda devam eden çalışmalarımız için bize cesaret veriyor” dedi.