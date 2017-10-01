“7. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı”na başvuralar başladı



Başvurular 31 Ekim’de sona erecek. Başvuru yapan projeler arasından ilk 30’a giren proje sahipleri, 11 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde Ödül Kurulu Üyeleri’ne projelerini detaylı olarak anlatacakları sunumlar yapacak. Sunumların ardından düzenlenecek törende dereceye giren projelere ödülleri takdim edilecek. Yarışmanın 5 farklı kategorisinde birincilere 15 bin TL, ikincilere 10 bin TL ve üçüncülere 5 bin TL olmak üzere toplamda 150 bin TL ödül verilecek.

Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu; “Ar-Ge Proje Pazarı girişimcileri-sanayicilerle buluşturma misyonunu üstlenmeye devam ediyor. Üniversitelerin de bilim insanlarının da etkinliğimize gösterdiği ilgi bizi çok memnun ediyor ve bu konuda devam eden çalışmalarımız için bize cesaret veriyor” dedi.