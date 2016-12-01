7.8 milyon Euro’luk AB BaaS projesi sonlandı

Projenin ortakları arasında Defne Telekomünikasyon, KoçSistem, Bor Yazılım ve SmartSoft gibi Türk teknoloji şirketleri yer alıyor. ITEA2 BaaS projesi Türkiye Konsorsiyumu projede hemen hemen tüm iş paketleri içerisinde yer aldı. Projedeki iş paketi 4'ün liderliğini yürüten Türkiye Konsorsiyumu, yapılan tüm geliştirmelerde aktif rol oynadı, aynı zamanda bu konuda uluslararası düzeyde önemli çalışmaları bulunan büyük firmalar ve üniversitelerle iş birlikteliği yaptı. ITEA2 kapsamında toplam 7.8 milyon Euro proje bütçesi olan BaaS’ın 22 Kasım 2016’daki son değerlendirme toplantısıyla tamamlandı. Defne CEO’su Oğuz Haliloğlu, “Amacı akıllı bina sistemlerinin yaygınlaşmasını, enerji tasarrufunun maksimum düzeye çıkmasını ve sistemlerin daha ulaşılabilir hale gelip sadece lüks binalarda, hastanelerde değil bundan sonra yapılacak tüm konutlarda uygulanmasını sağlayacak altyapıyı hazırlamak olan BaaS gibi önemli bir projenin parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.