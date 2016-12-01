﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Aralık 2016 Perşembe 08:17
Bu haber 7160 kez okundu.

7.8 milyon Euro’luk AB BaaS projesi sonlandı

Avrupa Birliği’nin ITEA2 kümesi (Information Technology for European Advancement) çerçevesinde 2013 yılında onaylanan; Türkiye’de ise TÜBİTAK TEYDEB tarafından desteklenen ITEA BaaS (Building As A Service) projesi tamamlandı.

7.8 milyon Euro'luk AB BaaS projesi sonlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Projenin ortakları arasında Defne Telekomünikasyon, KoçSistem, Bor Yazılım ve SmartSoft gibi Türk teknoloji şirketleri yer alıyor. ITEA2 BaaS projesi Türkiye Konsorsiyumu projede hemen hemen tüm iş paketleri içerisinde yer aldı. Projedeki iş paketi 4'ün liderliğini yürüten Türkiye Konsorsiyumu, yapılan tüm geliştirmelerde aktif rol oynadı, aynı zamanda bu konuda uluslararası düzeyde önemli çalışmaları bulunan büyük firmalar ve üniversitelerle iş birlikteliği yaptı. ITEA2 kapsamında toplam 7.8 milyon Euro proje bütçesi olan BaaS’ın 22 Kasım 2016’daki son değerlendirme toplantısıyla tamamlandı. Defne CEO’su Oğuz Haliloğlu, “Amacı akıllı bina sistemlerinin yaygınlaşmasını, enerji tasarrufunun maksimum düzeye çıkmasını ve sistemlerin daha ulaşılabilir hale gelip sadece lüks binalarda, hastanelerde değil bundan sonra yapılacak tüm konutlarda uygulanmasını sağlayacak altyapıyı hazırlamak olan BaaS gibi önemli bir projenin parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
AB BaaS ProjesiBaaS ProjesiCEOOğuz Haliloğlu

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku