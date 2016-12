8. MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

“Bilim ve Teknoloji Onur Ödülü”nü İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zekai Şen, “Bilim ve Teknoloji Farkındalığı Oluşturma Ödülü”nü Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz, “Ar-Ge ve İnovasyon Gelişimine Katkı Ödülü”nü Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Fikri Işık, “Ulusal Teknoloji’nin Gelişimine Katkı Ödülü”nü Aselsan A.Ş, “Bilim ve Teknoloji’de Yol Açanlar Ödülü”nü ODTÜ MikroElektroMekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof.Dr. Tayfun Akın aldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, “İnsana, hedefine ulaşmak için araçlar lazımdır. Biz de, geleceğin Türkiye’sini, bilim ve teknoloji olmadan inşa etmenin mümkün olmadığını biliyorduk. Bu nedenle ilkemizi “Yüksek Ahlak-İleri Teknoloji” olarak belirledik. Ülkemizde bilim ve teknolojiyi desteklemeye çalışıyoruz, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” dedi. MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Hakan Altınay, MÜSİAD’ın bilim ve teknolojiyle ilgili her konuda katkı sağladığını, her girişimde bulunmaya çalıştığını ve bu konuda her türlü işbirliğine açık olduğunu dile getirdi: “Sanayimizi geliştirmeli, büyütmeli ve uluslararası özellik kazandırmalıyız.”