﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2016 Cuma 08:00
Bu haber 6325 kez okundu.

8. MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

MÜSİAD tarafından sekizincisi düzenlenen ‘Bilim ve Teknoloji Ödülleri’ sahiplerini buldu.

8. MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

“Bilim ve Teknoloji Onur Ödülü”nü İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zekai Şen, “Bilim ve Teknoloji Farkındalığı Oluşturma Ödülü”nü Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz, “Ar-Ge ve İnovasyon Gelişimine Katkı Ödülü”nü Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Fikri Işık, “Ulusal Teknoloji’nin Gelişimine Katkı Ödülü”nü Aselsan A.Ş, “Bilim ve Teknoloji’de Yol Açanlar Ödülü”nü ODTÜ MikroElektroMekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof.Dr. Tayfun Akın aldı.
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, “İnsana, hedefine ulaşmak için araçlar lazımdır. Biz de, geleceğin Türkiye’sini, bilim ve teknoloji olmadan inşa etmenin mümkün olmadığını biliyorduk. Bu nedenle ilkemizi “Yüksek Ahlak-İleri Teknoloji” olarak belirledik. Ülkemizde bilim ve teknolojiyi desteklemeye çalışıyoruz, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” dedi. MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Hakan Altınay, MÜSİAD’ın bilim ve teknolojiyle ilgili her konuda katkı sağladığını, her girişimde bulunmaya çalıştığını ve bu konuda her türlü işbirliğine açık olduğunu dile getirdi: “Sanayimizi geliştirmeli, büyütmeli ve uluslararası özellik kazandırmalıyız.”

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
MÜSİADZekai ŞenİTÜ İnşaat FakültesiŞeref Oğuz

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku