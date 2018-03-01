01 Mart 2018 Perşembe 08:00

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ABD’ye Türk OSB’leri geliyor

Türk Amerikan İş Adamları Derneği Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA - AmCham) ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) arasında imzalanan işbirliği ile GOSB’nin bir benzer modeli ABD pazarına taşınacak. İşbirliği hakkında açıklamalarda bulunan Türk Amerikan İş Adamları Derneği Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ali Osman Akat, şunları söyledi: