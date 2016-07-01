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01 Temmuz 2016 Cuma 08:00
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Akbank ve Vodafone KOBİ’lerin dijitalleşmesini sağlayacak

Vodafone Türkiye ve Akbank, 1 milyonu aşkın KOBİ’nin Dijital Dönüşüm'de yerini alması için güçlerini birleştirdi.

Akbank ve Vodafone KOBİ'lerin dijitalleşmesini sağlayacak
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İşbirliği kapsamında, Vodafone’un www.yarinahazirim.com sitesi üzerinden tüm işletmelere sunduğu Dijitalleşme Endeksi’nin özel bir uyarlaması Akbanklı KOBİ’lere sunuluyor. İşbirliği kapsamında Dijitalleşme Endeksi’ni hesaplayan KOBİ’ler Akbank’a özel uyarlanmış platform üzerinden aldıkları raporla birlikte verilen referans numarası sayesinde Akbank Direkt’te belirlenen işlemleri ücretsiz yapma fırsatına da sahip oluyor.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy,  “Akbank’ın hizmet verdiği 1 milyonu aşkın KOBİ’nin dijitalleşmesi için önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Hedefimiz, Türkiye’nin ortalama Dijitalleşme Endeksi'ni yüzde 75'e çıkarmak” dedi.
Akbank KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Akbank olarak mobil kullanımında liderlik hedefliyoruz ve bunun için çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Biliyoruz ki KOBİ’lerin dijitalleşmesi, işlerini daha verimli yapabilme, müşteri taleplerini karşılama, maliyetlerini azaltma ve işletmelerinin hayatta kalabilmesi açısından önemlidir” diye konuştu.

 

 

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AkbankVodafoneKobiBülent OğuzKOBİ Bankacılığı

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