Akıllı MFP’ler dijital dönüşüme destek oluyor

güvenli biçimde “her zaman ve her yerden” erişim ihtiyacını doğuran BYOD (kendi cihazını getir) trendi ile artan mobil iş gücünün etkisine ve akıllı çok fonksiyonlu yazıcıların (MFP) mobil işlemlerin güvenli, etkin şekilde yapılması için sunduğu desteğe değiniyor.



Rapor’a göre; 2018 yılına kadar Batı Avrupa işgücünün dörtte üçü mobil hale gelecek ve işletmelerin verimliliğini korumayı artırmak için bilgilerin hızlı ve güvenli biçimde işlenip, kullanılması ihtiyacı oluşacak. Rapor’da akıllı çok fonksiyonlu yazıcıların (akıllı MFP'ler) belgeleri dijitalleştirirken hassas şirket verilerini tehditlere ve virüslere karşı korumak için tablet ve akıllı telefon gibi mobil cihazlardan güvenli yazdırma özelliğinin olması gerektiği belirtiliyor.



OKI Europe Ltd. Genel Müdürü Terry Kawashima, "BYOD, işletme trendinden işletme gerçeğine dönüştü. MFP'lerin iş akışlarını geliştirmek ve belge dağıtım ve yönetimini kolaylaştırmak için yapılandırılabilmesi, onları BYOD ve işgücü mobilitesinin yönetiminde önemli bir varlık haline getiriyor" dedi. OKI Europe'un akıllı MFP portföyü, işletmelere doğrudan akıllı telefonlardan, tabletlerden ve diğer cihazlardan yazdırma özgürlüğünü ve esnekliğini sunarak verimli çalışma sağlayan pek çok güçlü ve akıllı cihaz içeriyor.