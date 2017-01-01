Akıllı şehirler Türkiye’ye yılda 30 milyar TL kazandıracak
Vodafone, Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından hazırlanan, Türkiye’nin en kapsamlı “Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu” akıllı şehirleşmede öncü kentlerden Bursa’da açıklandı.
Rapora göre vatandaşların belediyelerden en büyük çözüm beklentisi ise yüzde 78.9 ile ulaşım olurken onu yüzde 73.7 ile trafik ve yüzde 52.6 ile otopark sorunu izliyor. “Akıllı Şehir Yol Haritası” tanıtımına; Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye Bilişim Vakfı Başkan Vekili Bülent Gönç, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya, Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Tolga Yaveroğlu katıldı.