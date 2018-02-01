01 Şubat 2018 Perşembe 08:00

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Aklease’den sektöründe bir ilk

Ak Finansal Kiralama A.Ş. (Aklease), toplamda 110 milyon dolarlık sendikasyon kredi anlaşması imzaladı. Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) tarafından düzenlenen sendikasyon kredisine, FMO ile birlikte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Güneydoğu Avrupa Yeşil Enerji Fonu (GGF) ve Uluslararası Kalkınma için OPEC Fonu (OFID) katıldı.