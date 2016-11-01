Albaraka girişimcilere iş kurduruyor

‘Franchise Destek Paketi’yle Türkiye’de franchise sistemiyle çalışan yaklaşık 2 bin markayla işbirliği imkanı yakalayacak girişimciler, 48 ay vadeli leasing ve KFD avantajına ek olarak; 6 ay ödemesiz dönem imkanı, ücretsiz sabit POS ve uygun fiyatlarla mobil POS hizmetinden de yararlanabilecek. Albaraka’nın ‘Franchise Destek Paketi’nden faydalanan müşteriler internet üzerinden yapılan havale, EFT; şubeden havale, diğer bankalardan çek tahsili ve hesap işletim ücreti gibi başlıklarda sınırsız hizmet alabilecekleri ‘Süper Kobi Paketi’ne de 3 ay boyunca ücretsiz sahip olacaklar.