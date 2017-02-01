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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:00
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Albaraka Türk’e büyük onur

Albaraka Türk, 2016’da Bahreyn’de 23’ncüsü düzenlenen Dünya İslami Bankacılık Konferansı’nda “Türkiye’de Katılım Bankacılığını En İyi Uygulayan Banka” seçildi.

Albaraka Türk'e büyük onur
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Albaraka Türk adına ödül törenine katılan Finansal Kurumlar Müdürü Mustafa Çetin, ödülü Bahreyn Merkez Bankası Başkanı Rasheed Mohammed Al Maraj’dan aldı.
Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Gelişime ve değişime açık bir kurum olarak Albaraka Türk'ün, Türk bankacılık sistemi ve dünyadaki bankacılık sisteminin içerisindeki yeri ve geleceğini, yaklaşık dört yıl önce planladık. Yatırımlarımız ve hayata geçirdiğimiz projelerimizle planlarımızı adım adım hayata geçirdik. Şubeleşmenin yanısıra dijital platformlarda gelişen, doğrudan müşterinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hızlı çözümler sunabilen, teknolojik bir hizmet bütünlüğü ile katılım bankacılığında önemli bir fark yarattık. Bu ödül, uzun dönemli stratejik planlamalarımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu yatırımlarımızın ve projelerimizin ne kadar isabetli olduğunun da bir kanıtıdır” diye konuştu. 
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Anahtar Kelimeler
AlBarakaAlbaraka TürkDünya İslami Bankacılık KonferansıMelikşah UtkuRasheed Mohammed Al Maraj

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