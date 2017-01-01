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01 Ocak 2017 Pazar 08:00
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Albaraka Türk’e İngiltere’den ödül

Albaraka Türk, İngiltere Bankalar Birliği tarafından her yıl dünya çapından katılımcılara yönelik düzenlenen, finans ve bankacılık alanında en prestijli ödüllerden birisi olarak kabul edilen “Financial Innovation Awards“ın “En Yenilikçi Finansal Teknoloji Uygulaması” kategorisinde “Maptriks Saha” uygulaması ile birincilik ödülünü aldı.

Albaraka Türk'e İngiltere'den ödül
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Albaraka Türk, ticari müşterilerine daha aktif bir şekilde ulaşmak için saha satış kadrolarının yönlendirilmesi ve saha satış etkinliğinin artırılmasına yönelik, mobil telefon altyapısı ile çalışan “Maptriks Saha” uygulamasını 2015 yılında hayata geçirdi. Uygulama, ticari portföy yöneticilerinin, şube bağımlılığını azaltan, manuel süreçleri ortadan kaldırarak daha fazla müşteri ziyareti yapılmasını sağlayan, potansiyel müşteri bilgilerini lokasyon bazlı atama özelliği sayesinde verimliliği arttıran ve saha ekiplerinin motivasyonunu yükselten özelliklere sahip.
Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, “Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olma” hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile teknoloji alanında aldığımız bu ödül, Albaraka Türk ailesini hem motive ediyor hem de daha iyi ve başarılı işlere imza atmak için şevklendiriyor” dedi.
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AlbaraAlbara TürkBülent Taban

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