Albaraka Türk’e İngiltere’den ödül

Albaraka Türk, ticari müşterilerine daha aktif bir şekilde ulaşmak için saha satış kadrolarının yönlendirilmesi ve saha satış etkinliğinin artırılmasına yönelik, mobil telefon altyapısı ile çalışan “Maptriks Saha” uygulamasını 2015 yılında hayata geçirdi. Uygulama, ticari portföy yöneticilerinin, şube bağımlılığını azaltan, manuel süreçleri ortadan kaldırarak daha fazla müşteri ziyareti yapılmasını sağlayan, potansiyel müşteri bilgilerini lokasyon bazlı atama özelliği sayesinde verimliliği arttıran ve saha ekiplerinin motivasyonunu yükselten özelliklere sahip.



Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, “Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olma” hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile teknoloji alanında aldığımız bu ödül, Albaraka Türk ailesini hem motive ediyor hem de daha iyi ve başarılı işlere imza atmak için şevklendiriyor” dedi.