01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00

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Almanya/Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti yatırım fırsatları ŞUTSO’da anlatıldı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Almanya/Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (NRW.INVEST Germany) Türkiye Temsilcilik Ofisi tarafından organize edilen ‘Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Bir Yatırım ve Ticaret Merkezi Olarak Sunduğu Fırsatlar’ konulu seminer gerçekleştirildi.