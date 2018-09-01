ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’in açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, Almanya/Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı (NRW.INVEST Germany) Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, NRW.INVEST’in çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verirken eyaletin ekonomik durumu, yatırım imkanları hakkında bir sunum yaptı. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Türk firmalarının Avrupa’daki merkezi olduğunu kaydeden Akkaya, sunum sonrasında katılımcıların sorularını yanıtladı.
Almanya/Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti yatırım fırsatları ŞUTSO’da anlatıldı
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Almanya/Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (NRW.INVEST Germany) Türkiye Temsilcilik Ofisi tarafından organize edilen ‘Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Bir Yatırım ve Ticaret Merkezi Olarak Sunduğu Fırsatlar’ konulu seminer gerçekleştirildi.
ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’in açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, Almanya/Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı (NRW.INVEST Germany) Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, NRW.INVEST’in çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verirken eyaletin ekonomik durumu, yatırım imkanları hakkında bir sunum yaptı. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Türk firmalarının Avrupa’daki merkezi olduğunu kaydeden Akkaya, sunum sonrasında katılımcıların sorularını yanıtladı.