Almanya’nın NRW eyaletinden Türk girişimcilere çağrı



İstanbul Ticaret Odası’nda düzenlenen bir toplantıyla NRW’deki yatırım imkanları tanıtıldı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti yatırım imkanları tanıtım toplantısı, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay’ın konuşmasıyla başladı. Kuralay, uluslararasılaşmak için diğer ülkelerdeki yatırım ve satın alma fırsatlarının da kullanılabileceğine dikkat çekerek; toplantının, girişimciler ve iki ülke ticareti için olumlu katkıları olacağını kaydetti.

NRW İnvest Türkiye Müdürü Adem Akkaya ise ‘Avrupa pazarlarına çıkış kapısı: Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ başlıklı bir sunum yaptı. Akkaya, büyük bir ticaret hacmine sahip bölgede yer alma avantajını kullanmak isteyenlerin NRW’de yatırım yapmaya yöneldiğini kaydetti. Akkaya, eyalette yatırım yapmayı düşünen girişimciler ve şirketler için rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti. Daha sonra yeminli mali müşavir ve uluslararası vergi hukuku uzmanı Cevdet Koçaş, ‘NRW’de şirketleşmenin amaçları, uygulamalar, uluslararası vergi hukuku’ konulu bir sunum yaptı. Avukat Aziz Sarıyar ise sunumunda yatırım ve şirketleşmenin hukuki çerçevesi ve sürecin işleyişi hakkında bilgi verdi.