﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 08:00
Bu haber 666 kez okundu.

Almanya’nın NRW eyaletinden Türk girişimcilere çağrı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde (NRW) 400 Türk şirketi ticari faaliyet gösteriyor. Sadece geçen yıl Türkiye’den 40 şirketin yatırım yaptığı eyalette, yatırımlar ağırlıkla tekstil ve gıda sektöründe yoğunlaşıyor.

Almanya'nın NRW eyaletinden Türk girişimcilere çağrı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İstanbul Ticaret Odası’nda düzenlenen bir toplantıyla NRW’deki yatırım imkanları tanıtıldı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti yatırım imkanları tanıtım toplantısı, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay’ın konuşmasıyla başladı. Kuralay, uluslararasılaşmak için diğer ülkelerdeki yatırım ve satın alma fırsatlarının da kullanılabileceğine dikkat çekerek; toplantının, girişimciler ve iki ülke ticareti için olumlu katkıları olacağını kaydetti.
NRW İnvest Türkiye Müdürü Adem Akkaya ise ‘Avrupa pazarlarına çıkış kapısı: Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ başlıklı bir sunum yaptı. Akkaya, büyük bir ticaret hacmine sahip bölgede yer alma avantajını kullanmak isteyenlerin NRW’de yatırım yapmaya yöneldiğini kaydetti.  Akkaya, eyalette yatırım yapmayı düşünen girişimciler ve şirketler için rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti. Daha sonra yeminli mali müşavir ve uluslararası vergi hukuku uzmanı Cevdet Koçaş, ‘NRW’de şirketleşmenin amaçları, uygulamalar, uluslararası vergi hukuku’ konulu bir sunum yaptı. Avukat Aziz Sarıyar ise sunumunda yatırım ve şirketleşmenin hukuki çerçevesi ve sürecin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
NRWİstanbul Ticaret Odası
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
TÜBİSAD’ın yeni Yönetim Kurulu seçildi TÜBİSAD’ın yeni Yönetim Kurulu seçildi
Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı
Vakıf Katılım ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden bölge ekonomisine destek Vakıf Katılım ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden...
Sanayiciler, iş anlaşmazlıklarında hızlı ve ekonomik çözümü buldu Sanayiciler, iş anlaşmazlıklarında hızlı ve...
Skd Türkiye yeni Başkanı, Garanti Bankası’ndan Ebru Dildar Edin oldu Skd Türkiye yeni Başkanı, Garanti Bankası’ndan...
TBD, ‘Prof. Dr. Aydın Köksal Ödülleri’ yarışmasını düzenliyor TBD, ‘Prof. Dr. Aydın Köksal Ödülleri’ yarışmasını...
Yukarı Çık

banner216

TÜBİSAD’ın yeni Yönetim Kurulu seçildi
Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) Olağan Genel Kurulu ve yönetim kurulu seçimleri gerçekleşti....

Haberi Oku