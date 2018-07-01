Almanya’nın NRW eyaletinden Türk girişimcilere çağrı

NRW İnvest Türkiye Müdürü Adem Akkaya ise ‘Avrupa pazarlarına çıkış kapısı: Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ başlıklı bir sunum yaptı. Akkaya, büyük bir ticaret hacmine sahip bölgede yer alma avantajını kullanmak isteyenlerin NRW’de yatırım yapmaya yöneldiğini kaydetti. Akkaya, eyalette yatırım yapmayı düşünen girişimciler ve şirketler için rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti. Daha sonra yeminli mali müşavir ve uluslararası vergi hukuku uzmanı Cevdet Koçaş, ‘NRW’de şirketleşmenin amaçları, uygulamalar, uluslararası vergi hukuku’ konulu bir sunum yaptı. Avukat Aziz Sarıyar ise sunumunda yatırım ve şirketleşmenin hukuki çerçevesi ve sürecin işleyişi hakkında bilgi verdi.