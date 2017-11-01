Alp Havacılık’tan dev yatırım



Türkiye’de ilk kez mühendislik, üretim, montaj, test ve destek hizmetlerinin tek çatı altında yapılacağı tamamı yerli teknoloji olan tesis 400 kişiye iş imkanı sağlayacak. Açılışını Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın yaptığı Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri için 90 milyon dolar yatırım yapıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, “Burada yapılan ürün sadece bizim kuruluşların ihtiyacı için yapılmıyor. Aynı zamanda bölgemizde ve dünyada birçok ülkenin ihtiyacına da cevap verecek bir ürün olacak. Bu tesisler iftiharla söylüyoruz ki dünyada bir ilk. Bu kadar entegre, bu kadar her şey bir arada tertemiz, pırıl pırıl böyle bir tesis başka yerde yok. 2023 hedeflerimizin lokomotifi bunun gibi yatırımlar ile Eskişehir olacak” dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise Alp Havacılık Tesisleri’nde son derece önemli parçalar üretileceğini ve bu parçalar sayesinde Genel Maksat Helikopter ihtiyacının karşılanacağını söyledi.



Savunma Sanayi Müsteşarı Prof.Dr. İsmail Demir, Genel Maksat Helikopter Programı’nın Müsteşarlık kapsamında Alp Havacılık’ın alt yükleniciliği ile başladığını ve ASELSAN ile birlikte yürütülecek bu proje kapsamında ilk defa bir Türk firmasının dişli ve dişli kutularını üreteceğini söyledi. Bu projenin Türkiye’de yerli sanayi kavramını ortaya koyduğunu söyleyen Demir, projede emeği geçen Tusaş, Alp ve Sikorsky’e başarılar diledi.