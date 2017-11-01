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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:30
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Alper Kanca: “AB’ye motorlu taşıt ihracatında ilk sırada Türkiye yer alıyor”

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), ihracat rakamlarını açıkladı. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca Türk otomotiv sanayisinin rekorlar üstüne rekorlar kırdığını belirterek, “Türk otomotiv sanayisinin istikrarlı ve sürekli artan bir hacimde ilerleyişi var. Yıl sonunda 27 milyar doların üzerinde ihracat hedefine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tedarik sanayimizin ihracatının ise 10 milyar dolar olmasını bekliyoruz” dedi.

Alper Kanca: 'AB'ye motorlu taşıt ihracatında ilk sırada Türkiye yer alıyor”
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Türkiye’nin AB’ye motorlu taşıt ihracatında zirvede olduğunu aktaran Kanca, “AB ülkeleri geçtiğimiz yıl, yaklaşık 45.7 milyar Avro değerinde 3.4 milyon adet motorlu taşıt ithalatı yaptı. Bu rakamlar içerisinde, AB’ye motorlu taşıt ihracatında Japonya, Güney Kore ve ABD gibi devleri geride bırakarak ilk sırada yer aldık. Yine geçtiğimiz yıl, AB ülkeleri 135 milyar Avro değerinde ve 6.3 milyon adedi aşan motorlu taşıt ihracatı yaptı. Türkiye, ithalatta da ABD’nin ardında 2. sırada yer alarak ne kadar büyük bir pazar konumunda olduğunu gösterdi. 2017 Eylül sonu otomotiv sektörü ihracatı yüzde 22 artış ile 21.1 milyar dolar oldu. Bu rakam içerisinde tedarik sanayi ihracatı ise 7.2 milyar dolar. Otomotiv sektörü 11 yıldır olduğu gibi yine ihracat şampiyonu. Eylül sonu itibari ile otomotiv sektörü üretim rakamlarını da yüzde 18 artırarak 1.2 milyona ulaştı” dedi.

 

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