01 Kasım 2017 Çarşamba 08:30

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Alper Kanca: “AB’ye motorlu taşıt ihracatında ilk sırada Türkiye yer alıyor”

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), ihracat rakamlarını açıkladı. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca Türk otomotiv sanayisinin rekorlar üstüne rekorlar kırdığını belirterek, “Türk otomotiv sanayisinin istikrarlı ve sürekli artan bir hacimde ilerleyişi var. Yıl sonunda 27 milyar doların üzerinde ihracat hedefine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tedarik sanayimizin ihracatının ise 10 milyar dolar olmasını bekliyoruz” dedi.