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01 Eylül 2017 Cuma 08:00
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Alper Kanca: “Orta ölçekli sanayi kuruluşlarındaki Ar-Ge merkezi sayısında artış bekliyoruz”

Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki kararnamenin birinci maddesi, 17 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak değiştirildi.

Alper Kanca: 'Orta ölçekli sanayi kuruluşlarındaki Ar-Ge merkezi sayısında artış bekliyoruz”
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Ar-Ge yasasının ülkemizdeki sanayi için değerli bir kazanım olduğuna dikkat çeken TAYSAD Başkanı Alper Kanca, "Ar-Ge konusunda 3 önemli unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi, bürokrasi, sanayi ve üniversite tarafındaki insan kaynağı potansiyeli. İkincisi ise gelişimi yöneten, yönlendiren bir teşvik sistemin kurulması. Üçüncüsü de tabii ki Ar-Ge ikliminin tesis edilmesi. Bu yasa, Türkiye’nin önemli bir kazanımıdır, sanayiye ve ülkemize ciddi faydası olacaktır” dedi. Kanca, Türkiye'de onaylı 600 civarında Ar-Ge merkezi olduğunu, merkezler içinde en büyük payı açık ara ile otomotiv sektörünün aldığını söyledi. TAYSAD üyelerinden 90’ı Ar-Ge Merkezi ünvanına sahip.

 

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Alper KancaTAYSAD
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