Alper Kanca: “Orta ölçekli sanayi kuruluşlarındaki Ar-Ge merkezi sayısında artış bekliyoruz”

Ar-Ge yasasının ülkemizdeki sanayi için değerli bir kazanım olduğuna dikkat çeken TAYSAD Başkanı Alper Kanca, "Ar-Ge konusunda 3 önemli unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi, bürokrasi, sanayi ve üniversite tarafındaki insan kaynağı potansiyeli. İkincisi ise gelişimi yöneten, yönlendiren bir teşvik sistemin kurulması. Üçüncüsü de tabii ki Ar-Ge ikliminin tesis edilmesi. Bu yasa, Türkiye’nin önemli bir kazanımıdır, sanayiye ve ülkemize ciddi faydası olacaktır” dedi. Kanca, Türkiye'de onaylı 600 civarında Ar-Ge merkezi olduğunu, merkezler içinde en büyük payı açık ara ile otomotiv sektörünün aldığını söyledi. TAYSAD üyelerinden 90’ı Ar-Ge Merkezi ünvanına sahip.