01 Ağustos 2017 Salı 08:00

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Alper Kanca: “Sektör emin adımlarla yoluna devam ediyor”

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Türk otomotiv sektörünün bir yılını değerlendirdi. ‘Türk Tedarik Sanayi ve Otomotiv Sektörü’nün paydaşlarının beklentilerini karşılama noktasında istikrarlı ilerleyişini koruduğunu belirten Kanca, şunları söyledi: