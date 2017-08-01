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01 Ağustos 2017 Salı 08:00
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Alper Kanca: “Sektör emin adımlarla yoluna devam ediyor”

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Türk otomotiv sektörünün bir yılını değerlendirdi. ‘Türk Tedarik Sanayi ve Otomotiv Sektörü’nün paydaşlarının beklentilerini karşılama noktasında istikrarlı ilerleyişini koruduğunu belirten Kanca, şunları söyledi:

Alper Kanca: 'Sektör emin adımlarla yoluna devam ediyor”
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“Türk otomotiv sanayi küresel otomotiv sektörünün önemli üretim merkezlerinden biri. 180 ülkeye ihracat yapan sektörümüzün ihracatının yüzde 78’i AB ülkelerine yönelik. 2016-2017 yıllarının ilk yarısında, otomotiv sektörünün toplam ihracatı, yüzde 22’lik artış ile 14.5 milyar seviyesine ulaştı. Bu rakamın 4.7 milyar doları tedarik sanayimizin payı oldu. Yılın ilk yarısında toplam üretimimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 869 bin adede yükseldi. Bu başarının yılsonuna yansımasının ise 1 milyon 650 bin adedin üzerinde araç üretimi, 1 milyon 350 bin adedin üzerinde araç ihracatı ve 27 milyar doları aşan ihracat rakamı şeklinde olmasını hedefliyoruz.” 
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Alper KancaTAYSAD
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