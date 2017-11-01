ALUEXPO 2017’de alüminyum teknolojileri buluştu



5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında devam eden fuarda bu yıl, toplam 33 ülkeden 157’si yurt dışından 161’i Türkiye’den olmak üzere toplam 318 katılımcı yer aldı. Yaklaşık 2.000 firmanın faaliyet gösterdiği ve 280 bini aşkın kişiyi istihdam eden sektör, yıllık 2 milyar dolar ihracat tutarı ile ülkemiz ekonomisine katmadeğer sağlayan sektörlerin başında yer alıyor. Alüminyum yüzde 100 geri dönüştürülebilme özelliği nedeniyle de çevreci bir ürün olarak tercih ediliyor.

TALSAD Başkanı Ali Kibar ALUEXPO 2017 toplantısında şunları söyledi: “Alüminyum, gelişmiş ülke pazarlarının tükettiği bir ürün. İnşaat, enerji, havacılık, ulaştırma, ambalaj, beyaz eşya başta olmak üzere hayatın her alanında kullanılıyor. Yeni teknolojilerin daha hafif metalleri tercih etmesiyle birlikte, birçok sektörde kullanımı artmaya başladı. Türkiye’ de geçtiğimiz yıl yüzde 7 büyüme gösteren alüminyum sektörü, 2015’ten itibaren kendini rehabilite ederek, yeni yatımlarında Endüstri 4.0 Devrimi’ne uyumlu gelişmelere imza attı. Şimdilerde; Amerika, Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetler’de yeni pazarları hedefliyor.”