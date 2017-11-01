ALUEXPO 2017’de alüminyum teknolojileri buluştu

TALSAD Başkanı Ali Kibar ALUEXPO 2017 toplantısında şunları söyledi: “Alüminyum, gelişmiş ülke pazarlarının tükettiği bir ürün. İnşaat, enerji, havacılık, ulaştırma, ambalaj, beyaz eşya başta olmak üzere hayatın her alanında kullanılıyor. Yeni teknolojilerin daha hafif metalleri tercih etmesiyle birlikte, birçok sektörde kullanımı artmaya başladı. Türkiye’ de geçtiğimiz yıl yüzde 7 büyüme gösteren alüminyum sektörü, 2015’ten itibaren kendini rehabilite ederek, yeni yatımlarında Endüstri 4.0 Devrimi’ne uyumlu gelişmelere imza attı. Şimdilerde; Amerika, Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetler’de yeni pazarları hedefliyor.”