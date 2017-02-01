Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevine Hurşit Zorlu atandı

Anadolu Grubu üst yönetiminde gerçekleştirilen atama ile Grubun Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı olarak görev yapan Tuncay Özilhan, İcra Başkanlığı görevini 1 Şubat 2017 itibarıyla Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı Hurşit Zorlu’ya devredecek.

01 Şubat 2017 Çarşamba 08:00 Bu haber 635 kez okundu.



1984 yılından bugüne Grubun İcra Başkanlığı görevini de yürüten Tuncay Özilhan, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürecek. Anadolu Grubu çatısı altında 33 yıldır aralıksız görev alan Hurşit Zorlu, Grup içindeki kariyerine 1984 yılında Efes İçecek Grubu Pazarlama Uzmanı olarak başladı. Hurşit Zorlu, Efes İçecek Grubu’ndaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama Şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. Devamında, 2000-2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu (Anadolu Efes) Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ve 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürüten Hurşit Zorlu son olarak, Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevinde bulunuyordu.

Tuncay Özilhan; “Kendisi, 33 yıldır aralıksız olarak görev aldığı Anadolu Grubu çatısı altında pazarlama uzmanı olarak başladığı kariyer yolculuğunda, Grubumuz’da bir profesyonel olarak gelinecek en üst seviyeye ulaştı” dedi.