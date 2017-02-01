Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevine Hurşit Zorlu atandı
Anadolu Grubu üst yönetiminde gerçekleştirilen atama ile Grubun Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı olarak görev yapan Tuncay Özilhan, İcra Başkanlığı görevini 1 Şubat 2017 itibarıyla Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı Hurşit Zorlu’ya devredecek.
Tuncay Özilhan; “Kendisi, 33 yıldır aralıksız olarak görev aldığı Anadolu Grubu çatısı altında pazarlama uzmanı olarak başladığı kariyer yolculuğunda, Grubumuz’da bir profesyonel olarak gelinecek en üst seviyeye ulaştı” dedi.