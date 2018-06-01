Anadolu Hayat Emeklilik ile otomotik katılıma dahil olmak çok kolay

Kolay, hızlı ve verimli
2017 yılında otomatik katılımın faaliyete geçmesiyle birlikte bugüne kadar 4 milyonu aşkın çalışanın tasarruf etmeye başladığına dikkat çeken Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, otomatik katılımın tüm süreçlerini kolaylaştırarak müşterilerin daha hızlı hizmet alabileceği bir yapıya ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. Kurumlar veya serbest muhasebeci ve mali müşavirler, anadoluhayat.com.tr internet sitesindeki “Online Otomatik Katılım” sayfasından diledikleri anda teklif alarak otomatik katılım sözleşmelerini hemen oluşturabiliyor.
Ayrıca katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin tüm işlemler için kurumların bordro programları ile entegre çalışabildiklerini dile getiren Erkan, “Otomatik katılımın 2018 Ocak fazında hizmete sunduğumuz ‘Online Otomatik Katılım’ sayfamız ilgiyle karşılandı. Kurumlar için zamanın ne derece önemli olduğunu biliyoruz. İşverenler Ocak ayında online otomatik katılım ile diledikleri yerden, diledikleri anda otomatik katılıma dahil olmanın rahatlığını deneyimlediler. Şirketimizin online entegrasyon sağladığı bordro uygulamalarını kullanan işverenler, otomatik katılım kapsamında açılan bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin pek çok işlemi anlık olarak gerçekleştirebiliyor. Bu sayede operasyonel süreçlerde kolaylık sağlanırken olası hatalar minimuma indirgeniyor. Anadolu Hayat Emeklilik olarak, dijital çözümlerimizle iş ortaklarımızın zaman kazanmasını hedefliyor ve otomatik katılım sürecinde yüklerini hafifletecek pratik çözümler üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.