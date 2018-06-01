Anadolu Hayat Emeklilik ile otomotik katılıma dahil olmak çok kolay

Anadolu Hayat Emeklilik, otomatik katılım kapsamındaki pratik çözümleri ile Temmuz fazında da kurumların yanında. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Kurumlar için süreçlerini hızlı ve verimli yönetmenin en öncelikli konular arasında olduğunu biliyoruz.





Bu nedenle iş ortaklarımızın otomatik katılım için harcayacakları eforu asgari düzeye indirmeyi hedefliyoruz” dedi. 2017 yılı başından itibaren kademeli geçiş ile uygulamaya giren otomatik katılımın beşinci fazı başlıyor. Çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan yaklaşık 213 bin kurumun bu fazda sisteme dâhil olması bekleniyor. Otomatik katılıma ilişkin tüm süreçleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yola çıkan Anadolu Hayat Emeklilik, birkaç dakika içinde otomatik katılıma giriş işlemlerinin tamamlanabildiği online otomatik katılım sayfasını kurumların ve ayrıca serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin hizmetine sunuyor.

Kolay, hızlı ve verimli



2017 yılında otomatik katılımın faaliyete geçmesiyle birlikte bugüne kadar 4 milyonu aşkın çalışanın tasarruf etmeye başladığına dikkat çeken Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, otomatik katılımın tüm süreçlerini kolaylaştırarak müşterilerin daha hızlı hizmet alabileceği bir yapıya ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. Kurumlar veya serbest muhasebeci ve mali müşavirler, anadoluhayat.com.tr internet sitesindeki “Online Otomatik Katılım” sayfasından diledikleri anda teklif alarak otomatik katılım sözleşmelerini hemen oluşturabiliyor.



Ayrıca katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin tüm işlemler için kurumların bordro programları ile entegre çalışabildiklerini dile getiren Erkan, “Otomatik katılımın 2018 Ocak fazında hizmete sunduğumuz ‘Online Otomatik Katılım’ sayfamız ilgiyle karşılandı. Kurumlar için zamanın ne derece önemli olduğunu biliyoruz. İşverenler Ocak ayında online otomatik katılım ile diledikleri yerden, diledikleri anda otomatik katılıma dahil olmanın rahatlığını deneyimlediler. Şirketimizin online entegrasyon sağladığı bordro uygulamalarını kullanan işverenler, otomatik katılım kapsamında açılan bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin pek çok işlemi anlık olarak gerçekleştirebiliyor. Bu sayede operasyonel süreçlerde kolaylık sağlanırken olası hatalar minimuma indirgeniyor. Anadolu Hayat Emeklilik olarak, dijital çözümlerimizle iş ortaklarımızın zaman kazanmasını hedefliyor ve otomatik katılım sürecinde yüklerini hafifletecek pratik çözümler üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.



