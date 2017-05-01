01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:00

Bu haber 667 kez okundu.

Anadolu Vakfı mentorluk programında 5. dönem 59 gençle başladı

Anadolu Vakfı yenilikçi, cesur, tutkulu ve kendiyle barışık gençler yetiştirmek; yenilikçiliği ve farklı açılardan bakmayı desteklemek hedefiyle sürdürdüğü mentorluk programının 5. dönemini 59 mentor ve 59 mentee ile 25 Nisan'da başlattı.