Anadolu Vakfı mentorluk programında 5. dönem 59 gençle başladı

Anadolu Vakfı bu programla bursiyerlerinin hedeflerine ve bu doğrultuda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, deneyim ve kaynak arayışlarına; aynı yollardan geçmiş bir öğrenme ortağıyla birlikte ilerlemelerini sağlayarak bireysel gelişimlerine daha iyi yön verebilmelerini sağlamaya çalıştı. Mentor ile mentee arasında karşılıklı öğrenme ilişkisine dayanan ve dört yıldır devam eden bu program sonunda hem "mentee"ler hem de "mentor"lar programdan çok fayda gördü. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan sürece olan inancını her fırsatta dile getirerek, kendisinin de Anadolu Grubu kurucuları olan Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan'ın mentorluğu sayesinde daha sağlıklı ve kararlı adım atabildiğini belirtti.