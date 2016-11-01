Ankiros’a İtalyanlar damga vurdu

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Başkanı Aniello Musella fuarla ilgili; “Türkiye güçlü ekonomik temellere sahip. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı olarak olarak Türkiye’yi işbirliğine çağırmak ve bu mesajımızı tüm Türkiye’ye yaymak için Ankiros 2016 önemli bir fuar” dedi. Bu sene Ankiros 2016’ya İtalya demir ve çelik sektörünün önemli firmalarından Sas Engineering and planning Srl, Euromac Srl, Foundry Ecocer Srl, Sır Spa, Brondolin Srl, QDesign Srl, İtalpresse İndustrie Srl Societa Unipersonale Buhler Brescia Srl, Artimpianti ve İtalyan Döküm Sanayiciler Derneği Amafond katıldı.