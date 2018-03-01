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01 Mart 2018 Perşembe 08:00
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Anti damping vergileri ile tüketici cezalandırılıyor

Kraft türü kağıda getirilen anti damping vergileri oluklu mukavva sanayicilerini isyan ettirdi.

Anti damping vergileri ile tüketici cezalandırılıyor
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Ekonomi Bakanlığı’nın yaklaşık 3 yıl önce ABD’den yapılan kraftliner kağıt ithalatına yüzde 10 ile yüzde 20 arasında anti damping vergisi getirdiğini hatırlatan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, ABD’den sonra şimdi de Finlandiya, Polonya, Rusya, Brezilya’dan gerçekleştirilen kraftliner kağıt ithalatına vergi uygulamasının gündeme getirilmesini eleştirerek, “Her getirilen ek vergi, girdi maliyetlerini artırarak enflasyonist etki yapıyor. Çünkü kraftliner kağıt, oluklu mukavva ambalaj maddesi olarak özellikle yaş meyve sebze ihracatında yaygın olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bu vergilerle cezalandırılan son tüketici olacaktır” dedi.
Oluklu mukavva üretiminde geri dönüşümden gelen kağıtlar belli oranda orijinal esaslı kağıtlarla karıştırılarak üretiliyor. Orijinal esaslı kağıtlar da ‘kraft’ olarak adlandırılıyor ve bunun yüzde 90’ı yurt dışından ithal ediliyor.  Görenoğlu, konuya ilişkin şunları aktardı: “Halbuki yerli firmanın oluklu mukavva sektörüne arzı yıllık 30-40 bin ton, Türkiye’deki oluklu mukavva sanayinin ihtiyacı ise yaklaşık 400 bin tondur (TÜİK verilerine göre 2017 yılında ithalatı 354.734 ton). Dolayısıyla yerli üreticilerin yurt içi talebi karşılama imkanı yok.”

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KraftOMÜDOluklu Mukavva Sanayicileri DerneğiMehmet Nuri Görenoğlu
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