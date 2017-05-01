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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:00
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Araç kiralayan şirketler öz kaynaklarını daha akılcı değerlendiriyor

Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama pazarının yenilikçi markası Garenta, Bursa’da gerçekleştirilen İnteraktif Pazarlama Zirvesi’nin (İPZ) ana destekçisi oldu.

Araç kiralayan şirketler öz kaynaklarını daha akılcı değerlendiriyor
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Zirvede GarentaDAY Satış Direktörü Yutkun Tok dünyada ve Türkiye’de otomotiv ve araç kiralama sektöründe yaşanan gelişmeleri özetleyerek, değişen tüketici davranışlarını ve bu doğrultuda şekillenen yeni iş modellerini değerlendirdi. Yutkun Tok, 110 bin lira değerinde araç satın almak isteyen bir şirketin araç bedelinin dışında, banka kredisi faizi, kasko, trafik sigortası, MTV, bakım gibi çok farklı kalemlerdeki harcamalarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.
3 senelik bir kullanım sonunda, bu harcamalarla birlikte ikinci el satışta yaşanacak değer kaybının da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Tok, “Tüm bunlarla birlikte aracın şirkete toplam maliyeti yaklaşık 68 bin lirayı buluyor. Oysa satın almak yerine kiralamayı tercih etseydi, aynı aracın 36 aylık maliyeti 36 bin 480 lira olacaktı” dedi. 
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Madencilik Madencilik
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Çelik MotorGarentaİnteraktif Pazarlama ZirvesiİPZMTVYutkun Tok
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