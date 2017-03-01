Artık limanlarda keyfi tartım ücreti alınmayacak



Bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler gemilere yüklenmiyor. Söz konusu Solas Kuralı’nı Türkiye’de etkin bir şekilde uygulayan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’nın bir yönergesi bulunuyor. Ancak liman işletmeleri ve acenteler, önergeye uymuyor, keyfi uygulamaları ile ihracatçılardan haksız tartım ücreti (VGM/DBA) talep ediyorlardı. Yönergeye göre kendisine ait tartı aletiyle konteynerin doğrulanış brüt ağırlığını tespit eden ihracatçılardan bir bedel alınmayacağı belirtilmiş olmakla birlikte bazı acente ve hat operatörleri bildirim adı altında konteyner başı 5 ila 7 dolar ücret alınıyordu. Yıllık yaklaşık 3.5 milyon konteyner kullanan ihracatçılardan ortalama 5 dolarlık bir kesintiyle ihracatçıdan alınan bu bedel 60 milyon lira seviyelerine ulaşıyordu.

Ayrıca kendi tartısı olmayan ihracatçıların limanlardaki kantarlarda yapılan ağırlık tespitlerinde 25 ila 70 dolara varabilen keyfi fiyatlamalara maruz kalıyordu. Ortalama 25 dolar konteyner başı alındığında bu rakam senelik 300 milyon lira ek yüke neden oluyordu. Liman işletmelerinin yaptığı söz konusu tartım kesintisinin yönetmeliğe aykırı ve kontrolsüz olması bu haksız kesintinin yeniden düzenlenmesi için şikayette bulunan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ve sivil toplum kuruşlarının şikayetlerini değerlendiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı dolar bazında alınan tartım ücreti uygulamasına son verdi.



Yeni düzenlemeye göre bundan sonra tüm sektörlerde faaliyet gösteren, kendi tartısı olan ihracatçılardan liman işletmesi herhangi bir isim altında bildirim ücreti, DBA ücreti veya farklı bir ücret tahsil edemeyecek. Kendi tartısı olmayan ihracatçılardan ise tartım hizmeti veren liman işletmesi, maksimum 60 TL ücret tahsil edebilecek.



PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Beklediğimiz bir karardı. Bu konu üzerinde çok durduk. Sonucunda bakanlık taleplerimizi haklı buldu. Bundan sonra limandaki tartılar lisanslanacak. Kararı uygulamayan tespit edilirse yaptırım uygulanacak. Bir önceki düzenlemeye göre yaptırım gücünün artması olumlu gelişme. İhracatçının önemli bir sorunu çözülmüş oldu” dedi.