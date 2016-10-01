Assan Hanil, IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda yeni ürününü tanıttı

Assan Hanil Genel Müdürü Okan Gedik, “1997 yılında Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından biri olan Kibar Holding ile Koreli Seoyon E-HWA ortaklığında kurulan Assan Hanil, ‘koltuk, kapı ve enstrüman panelleri, tampon’ araç içi-dışı modül sistemlerinin önde gelen üreticilerinden biridir. Halen üç fabrikamızda binin üzerinde kişiyi istihdam ediyoruz” dedi. Fuarda yeni ürünleri ‘hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğunu’ tanıttıklarını kaydeden Gedik, koltuğun basınçlı hava ile çalıştığını ve koltuğa klima sistemi eklediklerini açıkladı. Assan Hanil Yönetim Kurulu Başkanı ve Kibar Holding CEO’su Tamer Saka ise “Yaklaşık 7 milyar Avro’luk ciro ile Kibar Holding, Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından biridir. Kendi tesislerimizde 8 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz” diye konuştu.