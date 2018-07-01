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01 Temmuz 2018 Pazar 08:00
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Atlas Copco, basınçlı hava ve nitrojen ürün çeşitlerini yenilikçi ürünlerle genişletiyor

Lider sürdürülebilir verimlilik çözümleri sağlayıcıları Atlas Copco Yağsız Hava ve Kompresör Teknik Servis Bölümleri, 68 ülkeden 900'ün üzerinde katılımcı ile uluslararası satış etkinliği düzenledi.

Atlas Copco, basınçlı hava ve nitrojen ürün çeşitlerini yenilikçi ürünlerle genişletiyor
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Güvenilirlik, enerji verimliliği ve servis kolaylığı konusunda yeni standartları belirleyecek ürünlerin tamamı, smart AIR çözümleri konseptinin bir parçası. Smart AIR Çözümleri; Kompresörleri, blower'ları ve booster'ları hava kurutucular, soğutucular, nitrojen jeneratörler, filtreler ve enerji geri kazanım çözümleri gibi kaliteli hava çözümleriyle birleştirir ve en verimli ve güvenilir şekilde birlikte çalışmak için tamamen optimize edilmiştir. Smart AIR çözümler tüm müşteriler için geçerlidir ve yalnızca ürünlerle sınırlı kalmayıp hizmetleri de içerir.
Her biri enerji verimliliği, güvenilirlik ve hava kalitesi açısından mümkün olan en iyi performans için optimize edilen toplam 12 yeni ürün piyasaya sürüldü.
Yeni düşük basınçlı blower serileri ZB ve ZM santrifüj ürünlerini, ZS vidalı blower'ları ve ZL lob blower'ları içerir. Bu ürünler, yeni kompakt tasarımlarla, kurulum esnekliğini artıran mevcut serilerin uzantısıdır. Yepyeni ZT 90-160 VSD/ZR 90-160 VSD+ ve GA 90+-160 (VSD+) hava kompresörleri, önceki nesillere oranla önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlıyor. Büyük ölçekli müşteriler için akış aralıklarını ve enerji tasarrufunu artıran yeni ZH 1000-3150 santrifüj kompresörleri ve 42 Bar'a kadar basınca ihtiyaç duyan müşteriler için yeni ZP yüksek basınçlı hava soğutmalı pack serisi de lansmanda tanıtıldı. Ürün lansmanını tamamlamak için garantili -40 0C çiğ noktası ve minimum enerji tüketimine sahip yeni yenilikçi MDG döner tamburlu kurutucu serisiyle birlikte üç yeni kaliteli hava ürünü ve alandan tasarruf sağlayan ikili filtre tasarımı ve yeni etkinleştirilen karbon kulesi serisi de tanıtıldı.

 

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