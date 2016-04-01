01 Nisan 2016 Cuma 08:00

Bu haber 8968 kez okundu. Atlas Copco Çerkezköy’de iş ortakları ile biraraya geldi Atlas Copco Kompresör Tekniği İş Alanı, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda iş ortaklarına yönelik bir toplantı düzenledi. Atlas Copco ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı toplantıda, sürdürülebilir verimliliği sağlamak ve rekabette öne çıkmak için enerji verimliliğinin önemine dikkat çekildi.

Atlas Copco Kompresör Tekniği İş Alanı Genel Müdürü Jan Kougl, enerjinin en büyük gider kalemini oluşturduğunu belirterek, “Türkiye ve dünyada artan enerji fiyatları, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün korunması ve sürdürülebilir verimliliği önemli hale getirdi. Geliştirdiği ürünlerde enerji verimliliğine odaklanan Atlas Copco, yeni nesil kompresörleri ile yüzde 35 oranında enerji tasarrufu sağlayarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Büyüyen ve gelişen pazar ile artan rekabet koşulları, şirketlerin ayakta kalabilmeleri için dünya standartlarında üretim yapmalarını ve başta enerji maliyetleri olmak üzere maliyet avantajı yaratarak karlılıklarını sürdürebilmelerini gerektiriyor. Atlas Copco olarak enerji verimliliği sağlayan ürünlerimizle müşterilerimizin verimliliklerini artırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.