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01 Kasım 2016 Salı 08:00
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AUx İstanbul 2016’da yenidünyanın keşfine çıkıldı

Tasarlayan ve üreten insanlar için yazılımlar üreten Autodesk, Autodesk University Extention İstanbul 2016 (AUx İstanbul) ile 600’ün üstünde tasarımcı, mimar ve farklı sektörden pek çok profesyoneli ikinci kez İstanbul’da ağırladı.

AUx İstanbul 2016'da yenidünyanın keşfine çıkıldı
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AUX İstanbul 2016’ya katılan profesyoneller, Autodesk’in üst düzey yöneticilerinden şirketle ilgili en güncel duyuruları dinlemenin yanısıra tasarım ve teknoloji dünyasına ilişkin trendler ve pek çok ilginç proje hakkında da bilgi edindi.
Autodesk Türkiye Ülke Lideri Murat Tüzüm, şunları söyledi: “Sanayi Devrimi’nden sonra yaşanan en büyük değişimin eşiğindeyiz. Erişilebilir 3D tasarım alanındaki gelişmeler ve yeni üretim teknolojileri, tasarım, mühendislik ve eğlence sektörlerinde iş yapış şekillerini değiştiriyor. Türkiye en hızlı büyüyen pazarlardan biri ve özellikle inşaat, üretim ve eğitim alanında oldukça yüksek bir potansiyele sahip. Tasarımcı, mühendis ve profesyoneller ile Türk iş dünyasının liderlerini AUx İstanbul 2016 ile ikinci kez İstanbul’da ağırlamaktan ve onlarla birlikte bu yeni çağa tanıklık etmekten gurur duyuyoruz” dedi. AUx İstanbul 2016, Autodesk Global Satış ve Hizmetler Başkan Yardımcısı Callan Carpenter ise “Tasarımın Geleceği” hakkında konuştu. “Nesnelerin İnterneti” kavramına konuşmasında odaklanan Autodesk Üretim Stratejisti Diego Tamburini dijital tasarım dünyasındaki trendlere ve bu trendlerin üretim sektöründe yarattığı etkilere değindi.
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AutodeskAUx İstanbul 2016AUx İstanbul

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