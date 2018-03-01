01 Mart 2018 Perşembe 08:00

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AXA “Telefon Kazasına Son” dedi

AXA Sigorta’nın EDAM işbirliği ile hazırladığı “Yol Güvenliği Anketi ve Raporu”na göre 18-35 yaş arası her 3 kişiden 1’i araç kullanırken mobil telefonu ile mesajlaşmaya da devam ediyor. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak bir bilinçlendirme kampanyası başlatan AXA Sigorta, “Telefon Kazasına Son” diyor.