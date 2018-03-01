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01 Mart 2018 Perşembe 08:00
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AXA “Telefon Kazasına Son” dedi

AXA Sigorta’nın EDAM işbirliği ile hazırladığı “Yol Güvenliği Anketi ve Raporu”na göre 18-35 yaş arası her 3 kişiden 1’i araç kullanırken mobil telefonu ile mesajlaşmaya da devam ediyor. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak bir bilinçlendirme kampanyası başlatan AXA Sigorta, “Telefon Kazasına Son” diyor.

AXA 'Telefon Kazasına Son” dedi
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AXA Sigorta CEO’su Guillaume Lejeune, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek ve İstanbul Ekonomi Yönetici Ortağı Sinan Ülgen’in katılımıyla düzenlenen toplantıda AXA Sigorta’nın araç kullanırken mobil telefon kullanımından kaynaklanan trafik kazalarının sayısının azaltılmasını hedefleyen “Telefon Kazasına Son” adını taşıyan yeni kampanyası ile hayata geçirilecek projeler de aktarıldı. Kampanya kapsamında bir bilinçlendirme filmi hazırladıklarını; film ile birlikte hazırlayacakları diğer içeriklere AXA Sigorta olarak kullandıkları tüm platformlarda yer vereceklerini belirten Şimşek, çıkaracakları yeni kasko ürünü ile müşterilerinin sürüş davranışlarını telematik cihazı ile puanlayacaklarını; bu uygulama ile müşterilerinin kendi sürüş güvenliklerine dair farkındalık kazanması yolunda önemli bir adım attıklarını ifade etti.

 

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AXAAxa SigortaÖzer ŞimşekCEOGuillaume Lejeune
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