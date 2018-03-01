Bikargo hakkında da bilgi veren Gül, Türkiye’de kapıdan kapıya teslimatı yeniden kurgulayan ilk online şirketi olduklarını belirterek, “Şuan yurtdışında adresten adrese hem bireysel hem de kurumsal teslimat yapan bir Türk kargo şirketi yok. Bu anlamda ilk olduk. IOS ve Android uygulamalarından indirilecek ‘bikargo’ programı ile herkesin çok kolayca sipariş girişi yapabileceği bir uygulama yaptık. Kapınızdan ister bir zarf, ister tonlarca ağırlıkta bir gönderiyi alıp yurtiçi ya da yurtdışında istediğiniz bir adrese teslim ediyoruz” dedi.
Azure Grup’tan: “bikargo”
Tamamı yerli sermaye ile kurulan Azure Grup, iç savaş nedeniyle Irak ve Suriye gibi ülkelere giremeyen Batılı dünya devlerinin can simidi oldu. Şirket teslimatlar için akıllı uygulama 'bikargo'yu da hizmete sundu.
Bikargo hakkında da bilgi veren Gül, Türkiye’de kapıdan kapıya teslimatı yeniden kurgulayan ilk online şirketi olduklarını belirterek, “Şuan yurtdışında adresten adrese hem bireysel hem de kurumsal teslimat yapan bir Türk kargo şirketi yok. Bu anlamda ilk olduk. IOS ve Android uygulamalarından indirilecek ‘bikargo’ programı ile herkesin çok kolayca sipariş girişi yapabileceği bir uygulama yaptık. Kapınızdan ister bir zarf, ister tonlarca ağırlıkta bir gönderiyi alıp yurtiçi ya da yurtdışında istediğiniz bir adrese teslim ediyoruz” dedi.