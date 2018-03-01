01 Mart 2018 Perşembe 08:00

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Azure Grup’tan: “bikargo”

Tamamı yerli sermaye ile kurulan Azure Grup, iç savaş nedeniyle Irak ve Suriye gibi ülkelere giremeyen Batılı dünya devlerinin can simidi oldu. Şirket teslimatlar için akıllı uygulama 'bikargo'yu da hizmete sundu.