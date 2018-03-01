﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2018 Perşembe 08:00
Bu haber 506 kez okundu.

Azure Grup’tan: “bikargo”

Tamamı yerli sermaye ile kurulan Azure Grup, iç savaş nedeniyle Irak ve Suriye gibi ülkelere giremeyen Batılı dünya devlerinin can simidi oldu. Şirket teslimatlar için akıllı uygulama 'bikargo'yu da hizmete sundu.

Azure Grup'tan: 'bikargo”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
16 ülkede hizmet verdiklerini söyleyen Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, “Hem Türk hem de Batılı şirketlerin bu coğrafyada can simidi olduk. Irak, İran, Afganistan ve Suriye’de savaş ve terör nedeniyle girilemeyen bölgelere teslimatları yaparak ticaretin sürdürülmesini sağlıyoruz” dedi. 41 yıldır Ortadoğu ülkelerinde lojistik ve kargo sektöründe ilklere imza attıklarını ve bugün savaşa rağmen hala rahatlıkla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Gül, şu bilgileri verdi: “Irak'ın başkenti Bağdat'ta ilk kuruluşumuzu 1982 yılında yaparak faaliyetlere başladık. Irak’ta Irak Expres Cargo, İran’da da İran Expres Cargo adıyla yüzde 100 Türk sermayesiyle ilk Türk kargo firmalarını kurduk. Irak’a motorkurye sistemini götürdük. Irak ve Iran'daki insanların Türkiye’deki online alışveriş sitelerinden almış oldukları ürünleri kapı teslimatı ve tahsilatlı gönderi yaparak bu ülkelerde yine bir ilki gerçekleştirdik. Suriye’de de 1979 yılından bugüne faaliyetteyiz. İlklerle dolu tarihimize bir yenisini daha ekliyoruz.”
Bikargo hakkında da bilgi veren Gül, Türkiye’de kapıdan kapıya teslimatı yeniden kurgulayan ilk online şirketi olduklarını belirterek, “Şuan yurtdışında adresten adrese hem bireysel hem de kurumsal teslimat yapan bir Türk kargo şirketi yok. Bu anlamda ilk olduk. IOS ve Android uygulamalarından indirilecek ‘bikargo’ programı ile herkesin çok kolayca sipariş girişi yapabileceği bir uygulama yaptık. Kapınızdan ister bir zarf, ister tonlarca ağırlıkta bir gönderiyi alıp yurtiçi ya da yurtdışında istediğiniz bir adrese teslim ediyoruz” dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Azure GrupBikargoErkan Gül
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
İş Leasing’den başarılı performans İş Leasing’den başarılı performans
İTHİB Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye’de tasarımı tabana yayacağız” İTHİB Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye’de...
Analogdan dijitale kolayca taşının Analogdan dijitale kolayca taşının
Türkiye, Avrupa’da 5. en büyük üretim merkezi olacak Türkiye, Avrupa’da 5. en büyük üretim merkezi...
KOBİ'ler e-ticaretle satışlarını yüzde 30 artırıyor KOBİ'ler e-ticaretle satışlarını yüzde...
Sanayi ve üniversite GTÜ’de buluşacak Sanayi ve üniversite GTÜ’de buluşacak
Yukarı Çık

banner199

İş Leasing’den başarılı performans
İş Leasing 2017 yılını başarılı bir performans sergileyerek bütçe hedeflerine uygun bir şekilde tamamladı....

Haberi Oku