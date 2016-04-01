﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Nisan 2016 Cuma 08:00
Bu haber 8842 kez okundu.

Bakan Fikri Işık, WIN’in açılışını gerçekleştirdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ‘Win Eurasia Automation Endüstriyel Otomasyon Fuarı’nın açılışını yaptı.

Bakan Fikri Işık, WIN'in açılışını gerçekleştirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Bakan Işık, fuar alanında iş makinası operatörlerin eğitimi için hazırlanan bir simülasyon uygulamasını kullanarak inceledi. Fuarda konuşan Fikri Işık, “Yeni sanayi devriminin özelliği nesnelerin interneti yoluyla tüm cihazlar arasındaki aşırı bağlantı ve aşırı otomasyon olacak" dedi.
Endüstri 4.0’a ilişkin bilgi veren Işık, “Bilgi teknolojileri ve kısmen de otomasyon sistemlerinin sanayi üretiminde kullanılmasıyla bu devrim yaşanıyor. Yeni sanayi devriminin özelliği ise nesnelerin interneti yoluyla tüm cihazlar arasındaki aşırı bağlantı ve aşırı otomasyon olacak. Önümüzdeki süreçte, sanayi üretiminde düşük beceri gerektiren tüm rutin işlemler otomasyon yoluyla yapılacak. Hatta karar alma gerektiren orta beceri seviyesindeki birçok işlem dahi yapay zekalar tarafından yapılacak” diye konuştu.
Işık, şunları söyledi: “Uluslararası Robotik Federasyonu araştırmalarına göre, 2015 yılında toplam 80 bin robot sanayi üretiminde kullanılıyordu. 2018 yılında bu rakamın çok hızlı bir artışla 2.3 milyon olması, bunun da yarıdan fazlasının Asya ülkelerinde kullanılması bekleniyor. 2020'de ise robot sayısının 3 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Robotlar artık, belli eylemleri sistemli bir şekilde tekrar eden varlıklar değil, adeta düşünen, farklı durumlara nasıl tepkiler vereceğini keşfeden, problem çözen eşyalar olacak."
Fuarda; ABD, Almanya, Avusturya, Brezilya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, Japonya, İngiltere, İran, İrlanda, İsviçre, İsveç, İspanya, İtalya, Pakistan, Romanya, Tayvan, Türkiye olmak üzere 25 ülkeden 1556 firma bulunuyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Fikri IşıkWINWin Eurasia Automation Endüstriyel Otomasyon FuarıWın Eurasia

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku