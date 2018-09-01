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01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00
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Banka dışı finans sektörü büyümeye katkı sunuyor

Finansal Kurumlar Birliği, bankacılık dışı finans sektörünün ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 2018 ilk yarıyıl verilerini açıkladı.

Banka dışı finans sektörü büyümeye katkı sunuyor
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FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2018 ilk yarıyıl konsolide verilerine göre; aktif toplamı yüzde 28 artışla 154.1 milyar TL'ye, işlem hacmi yüzde 22 artışla 111.7 milyar TL’ye, faaliyet konusu alacakları yüzde 27 artışla 138.6 milyar TL’ye, öz kaynak büyüklüğü yüzde 18.5 artışla 20.4 milyar TL’ye ulaştı.
Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, “Türkiye ekonomisi o kadar güçlü ki bu sınavı da başarıyla atlatacaktır. Özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan son düzenlemelerin finans sektörleri aracılığıyla reel sektörü ve ekonomimizdeki sıcak gelişmeleri rahatlatacağına inanıyoruz. Otoritenin olağanüstü dönemlerde hızlı hareket ederek, benzer aksiyonlar almasının sektörlerimizde faaliyet gösteren finans kuruluşlarına güven verdiği de bir gerçektir. Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimize ve ihracatçılarımıza sağladığımız finans desteğini daha da yüksek düzeylere çıkartmayı bir görev sayıyoruz”  diye konuştu.
Cantekin, Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi verdi: “Sektörlerimiz adına ülkemize sunduğumuz katkının giderek artacağını öngörmekten mutluluk duyuyoruz. 2018 yılının ilk yarı konsolide verilerine baktığımızda ‘Finansal Kiralama’ sektörümüzün alacakları yüzde 25.3 artarak, 59 milyar TL seviyesini geçti. Sektörün aktif büyüklüğü ilk yarıyılda yüzde 26; öz kaynakları ise yüzde 10.7 oranında büyüdü.”

 

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Mehmet CantekinFinansal Kurumlar Birliği
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