Banka dışı sektörün rekabet şartları iyileştirilecek
Finansal Kurumlar Birliği V. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Ekonomi yönetiminin önemli isimlerinin katılımı ile gerçekleşen Genel Kurul’da ekonominin gelecekteki seyrine yönelik öngörüler masaya yatırıldı.
FKB Başkanı Mehmet Cantekin ise Birliğin kuruluşundan bugüne kadarki sürece ilişkin görüşlerini paylaştı. Finans sektörü içinde Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği sektörlerin önemine vurgu yapan Cantekin; FKB’nin Türkiye ekonomisinin dinamosu konumundaki KOBİ’lerin finansmana erişiminde önemli bir misyonu olduğunun altını çizdi.