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01 Mart 2016 Salı 08:00
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Bankacılık sektörünün bilançosu 2.357 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye’de Bankalar Birliği (TBB), bankaların bilanço büyüklüğüne ilişkin bilgi notunu açıkladı. Buna göre bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğü 2015 yılında yüzde 18 artarak 2.357 milyar TL oldu. Kur artışından arındırıldığında bilanço yüzde 11 büyüdü.

Bankacılık sektörünün bilançosu 2.357 milyar TL'ye ulaştı
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Toplam aktifler dolar bazında yüzde 6 küçülerek 808 milyar dolara geriledi.
Varlıkların yüzde 62’si, kaynakların ise yüzde 55’i TL cinsinden oluştu. Bir önceki yıla göre TL varlıkların ve kaynakların bilanço içindeki payı düştü. Sektörün aktiflerinin GSYH’ye oranı yüzde 121 oldu. Sektörün kredi stoğu nominal olarak yüzde 20, sabit kurlarla ise yüzde 15 oranında büyüyerek 1.497 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Kredilerin toplam aktiflere oranı yüzde 63, GSYH’ye oranı ise yüzde 76’dır.
TL kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 68 oldu. Krediler içinde, büyük işletmelerin payı yüzde 49, KOBİ’lerin payı yüzde 26 oldu. Bireysel kredilerin krediler içindeki payı gerilemeye devam ederek yüzde 25’e düştü. Alt kalemler itibariyle krediler içinde konut kredilerinin payı yüzde 9, ihtiyaç kredilerinin payı yüzde 10, kredi kartlarının payı ise yüzde 5.

 

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Anahtar Kelimeler
GSYDTBBTürkiye Bankalar Birliği

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