Başarılı kadınlar desteklenecek

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, “Özellikle girişimciler bir işe odaklanıyor, üzerine gidiyor. Çok güvenilir bir muhasebecinizin ve bir süre sonra avukatınızın olması burada oldukça önemli” dedi.



Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Proje ve Pazarlama Müdürü Nil Çeltek ise yapılan işin tanımı ne olursa olsun girişimci ruh ve girişimci akılla yapılan işlerde başarı sağlanacağına dikkat çekti.



İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Danışmanı Aslı Silahdaroğlu Bekmen, DEKA projesinin 2015 yılının mali destek programları kapsamında hayata geçirildiğini belirterek, bu sene içerisinde yeni mali desteklerin de açılacağı müjdesini verdi.



Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Proje Koordinatörü Dilruba Memişoğlu Işıklar da “Başarılı bulduğumuz 30 iş planı için girişimcilik eğitimi düzenleyeceğiz. Bu eğitimi alan kadınlar arasından projeleri başarılı bulunan 15 kişi seçilecek ve 3 ay süreyle 15 kadına mentorlük ve danışmanlık hizmeti verilecek” dedi.