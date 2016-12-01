BE4 Zirvesi gerçekleştirildi
Sanayi 4.0 hareketini beyaz eşya sektöründe aktif hale getirebilmeyi amaçlayan Beyaz Eşya Sanayiciler Derneği (BEYSAD) BE4 Zirvesi, 18-19 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.
Sanayi 4.0 hareketini beyaz eşya sektöründe aktif hale getirebilmeyi amaçlayan Beyaz Eşya Sanayiciler Derneği (BEYSAD) BE4 Zirvesi, 18-19 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.
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