Beş Türk üniversitesi ilk 500’de
Londra merkezli Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education (THE) 2016-2017 Üniversiteler Sıralaması’nı açıkladı.
Sıralamada yer bulan diğer Türk üniversiteleri ise 501-600 bandındaki İTÜ, 601-800 bandındaki Doğu Akdeniz, Hacettepe, İstanbul, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri, ODTÜ, İzmir Teknoloji Enstitüsü, 801 bandının üstünde yer alan Anadolu, Ankara, Erciyes, Gazi, Marmara ve Yıldız Teknik üniversiteleri. Birleşik Krallık’tan Oxford Üniversitesi listenin ilk sırasında yer alarak ABD üniversitelerinin bu alandaki 12 yıllık üstünlüğüne son verirken ABD’den Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü 2., Stanford Üniversitesi ise 3. oldu. Listenin ilk 10 sırasında ABD’den 6, Birleşik Krallık’tan 3, İsviçre’den ise 1 üniversite yer aldı.