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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:28
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Beş Türk üniversitesi ilk 500’de

Londra merkezli Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education (THE) 2016-2017 Üniversiteler Sıralaması’nı açıkladı.

Beş Türk üniversitesi ilk 500'de
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79 ülkeden toplam 980 üniversitenin yer aldığı listeye Türkiye’den 18 üniversite girerken 251-300 bandında yer alan Koç Üniversitesi en başarılı Türk üniversitesi oldu. Sabancı Üniversitesi, 301-350 bandında, Bilkent Üniversitesi 301-400 bandında yer aldı. İlk 500’de yer alan diğer Türk üniversiteleri 401-500 bandındaki Boğaziçi ve Atılım üniversiteleri oldu.
Sıralamada yer bulan diğer Türk üniversiteleri ise 501-600 bandındaki İTÜ, 601-800 bandındaki Doğu Akdeniz, Hacettepe, İstanbul, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri, ODTÜ, İzmir Teknoloji Enstitüsü, 801 bandının üstünde yer alan Anadolu, Ankara, Erciyes, Gazi, Marmara ve Yıldız Teknik üniversiteleri. Birleşik Krallık’tan Oxford Üniversitesi listenin ilk sırasında yer alarak ABD üniversitelerinin bu alandaki 12 yıllık üstünlüğüne son verirken ABD’den Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü 2., Stanford Üniversitesi ise 3. oldu. Listenin ilk 10 sırasında ABD’den 6, Birleşik Krallık’tan 3, İsviçre’den ise 1 üniversite yer aldı.
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