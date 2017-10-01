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01 Ekim 2017 Pazar 08:00
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Beykoz Üniversitesi akademik yıla iddialı başladı

Beykoz Üniversitesi, akademik yıla bir dizi yenilikle başladı. Yeniliklerin ilk adımı dünyanın önde gelen dil eğitimcilerinden Macmillan Education ile yapılan işbirliği oldu.

Beykoz Üniversitesi akademik yıla iddialı başladı
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İşbirliği ile yabancı dil öğreniminde interaktif eğitim dönemine geçen Beykoz Üniversitesi, bu yıl hayata geçireceği yüksek lisans ve yönetici geliştirme sertifika programıyla da yeniliklerini sürdürecek. Beykoz Üniversitesi, 130 ülkede hizmet veren İskoçya kökenli İngiliz eğitim kurumu Macmillan Education ile birlikte oluşturduğu program çerçevesinde Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerinin interaktif olarak İngilizce öğrenmelerini amaçlıyor.
Öğrencilerini en az bir yabancı dile hakim bir şekilde mezun etme hedefinde olduklarını belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durman, “Macmillan ile yaptığımız işbirliği ile öğrencilerimiz interaktif bir şekilde İngilizce öğrenecek ve ‘Maccampus’ ile tanışacak. Maccampus, dil öğrenimini dersliğin ötesine taşıyacak ve öğrencilerimize evden, işten, dışarıda dilediği her yerden İngilizce ‘öğrenme’ olanağı sağlayacak” dedi. Beykoz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri, Macmillan Education ile eğitim yılının başladığı Eylül ayından eğitim yılı sonu olan Mayıs ayına kadar yoğun bir eğitim programına dahil olacak.

 

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Beykoz ÜniversitesiMehmet Durman
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