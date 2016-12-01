Big Bang 2016’da girişimcilere bir gecede 5 milyon TL’lik destek
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent’in bünyesindeki kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’in bu yıl 5. kez düzenlediği girişimcilik yarışması Big Bang 2016’da dereceye giren ekipler belli oldu.
İTÜ Çekirdek’in geçtiğimiz 4 yılda ülke genelinde 1.600 girişimciye destek verdiğini kaydeden İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi ve final etkinliği Big Bang Yarışması ile ülkemizin girişimcilik ekosistemini güçlendiriyoruz. Kuluçka merkezimiz İTÜ Çekirdek, dünyanın en iyi birkaç kuluçka merkezinden biri olmak için her gün gelişirken girişimcilik yarışmamız Big Bang yakında Türkiye sınırlarını aşıp en önemli girişimcilik platformlarından birisi haline gelecek” dedi.