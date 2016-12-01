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01 Aralık 2016 Perşembe 08:14
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Big Bang 2016’da girişimcilere bir gecede 5 milyon TL’lik destek

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent’in bünyesindeki kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’in bu yıl 5. kez düzenlediği girişimcilik yarışması Big Bang 2016’da dereceye giren ekipler belli oldu.

Big Bang 2016'da girişimcilere bir gecede 5 milyon TL'lik destek
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İTÜ kampüsünde, gerçekleştirilen yarışmanın finalinde üç bine yakın seyirci salonları doldurdu. İTÜ Çekirdek’in tüm Türkiye’den gelen başvurulara açık yarışmasına bu yıl 5600’den fazla takım başvurdu ve seçilen 250 grup yarıştı. Yarışmanın “Yansıma” olarak belirlenen temasında, geleceğin başarılı girişimlerinin fikirleri sahneye yansırken farklı sunumlar ve görsel şovlarla zenginleştirilmiş Big Bang 2016’nın sonunda 20 grup bir yıl sürecek kuluçka programına girmeye hak kazandı ve yatırım gruplarının desteği ile 5 milyon TL’ye çıkan toplam kaynaktan payına düşen çekirdek sermayeyi alarak yola çıktı.
İTÜ Çekirdek’in geçtiğimiz 4 yılda ülke genelinde 1.600 girişimciye destek verdiğini kaydeden İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi ve final etkinliği Big Bang Yarışması ile ülkemizin girişimcilik ekosistemini güçlendiriyoruz. Kuluçka merkezimiz İTÜ Çekirdek, dünyanın en iyi birkaç kuluçka merkezinden biri olmak için her gün gelişirken girişimcilik yarışmamız Big Bang yakında Türkiye sınırlarını aşıp en önemli girişimcilik platformlarından birisi haline gelecek” dedi. 
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
İTÜBig Bang

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