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01 Aralık 2016 Perşembe 08:07
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’ni (TAYSAD) ziyaret eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD Başkanı Alper Kanca ile tedarik sanayinin gidişatı ve geleceğine ilişkin önemli temaslarda bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD'ı ziyaret etti
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Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun da katıldığı ziyarette, Bakan Özlü, şunları söyledi: “Başkan Alper Kanca, yılsonu ihracat hedeflerinin 23 milyar dolar olduğundan bahsetti. İnşallah bu rakamı ikiye katlarız. Bunun için TAYSAD’dan bir rapor hazırlamasını bekliyoruz. Bu kapsamda Hükümetimiz’den beklenenleri bize aktarsınlar.”
TAYSAD Başkanı Alper Kanca ise sunumunda şu noktalara değindi: “Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm araç üreticilerine orijinal parça tedarik ediyoruz. Bu sene tedarik sanayimiz üretimle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadı,  hatta geçtiğimiz yıllara oranla artan bir ivme söz konusu. Üyelerimizin ihracatları ağırlıklı olarak Euro bölgelerine gerçekleştiriliyor. Yılsonunda ihracatımızda da yeni bir rekor kıracağız. Hedefimize, ‘Tasarım Teknoloji ve Tedarik’ yani 3T formülüyle ulaşacağız. 355 üyeye, 23 milyar dolarlık iş hacmine, 7.6 milyar dolar doğrudan ihracata, 150 binin üzerinde istihdama ve 62 Ar-Ge Merkezi’ne ulaşan TAYSAD, 60 üyesinin 30 ülkede 150’den fazla tesis yatırımıyla da dünya otomotiv endüstrisinde Türkiye ve Türk otomotiv tedarik sanayisi adına gövde gösterisi yapıyor.” 
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TAYSADHasan Basri GüzeloğluKocaeli Valisi

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