Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun da katıldığı ziyarette, Bakan Özlü, şunları söyledi: “Başkan Alper Kanca, yılsonu ihracat hedeflerinin 23 milyar dolar olduğundan bahsetti. İnşallah bu rakamı ikiye katlarız. Bunun için TAYSAD’dan bir rapor hazırlamasını bekliyoruz. Bu kapsamda Hükümetimiz’den beklenenleri bize aktarsınlar.”



TAYSAD Başkanı Alper Kanca ise sunumunda şu noktalara değindi: “Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm araç üreticilerine orijinal parça tedarik ediyoruz. Bu sene tedarik sanayimiz üretimle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadı, hatta geçtiğimiz yıllara oranla artan bir ivme söz konusu. Üyelerimizin ihracatları ağırlıklı olarak Euro bölgelerine gerçekleştiriliyor. Yılsonunda ihracatımızda da yeni bir rekor kıracağız. Hedefimize, ‘Tasarım Teknoloji ve Tedarik’ yani 3T formülüyle ulaşacağız. 355 üyeye, 23 milyar dolarlık iş hacmine, 7.6 milyar dolar doğrudan ihracata, 150 binin üzerinde istihdama ve 62 Ar-Ge Merkezi’ne ulaşan TAYSAD, 60 üyesinin 30 ülkede 150’den fazla tesis yatırımıyla da dünya otomotiv endüstrisinde Türkiye ve Türk otomotiv tedarik sanayisi adına gövde gösterisi yapıyor.”